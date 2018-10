Die gefühlte Sicherheit verbessern

Bensheim.Für den hessischen Innenminister Peter Beuth könnte sich demnächst eine Zweitwohnung in Bensheim lohnen – sofern er eine bezahlbare findet. Nicht nur, aber auch wahlkampfbedingt ließ sich der CDU-Spitzenpolitiker in der jüngeren Vergangenheit öfter an der Bergstraße blicken.

Am Dienstag begrüßte er im Rathaus Bensheim als 15. Kommune in Hessen, die an der Landesinitiative KOMPASS teilnimmt. Aufgeschlüsselt steht die Abkürzung im besten Verwaltungsdeutsch für „KOMMunal ProgrAmm Sicherheits Siegel“. Die Stadt hatte sich im Februar beworben und war im Sommer ausgewählt worden. Beuth brachte als nach außen hin sichtbares Zeichen für die Teilnahme eine Plakette mit.

Was steckt hinter dem Programm der Regierung?

„Wir wollen passgenaue Lösungen für die Sicherheit vor Ort gemeinsam mit allen Partner erarbeiten“, erklärte der Innenminister. Polizei, Stadtverwaltung und Bürger sollen gemeinsam an einen Tisch geholt werden. Grundsätzlich geht es darum, das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern und sie auch davon zu überzeugen, dass objektiv einiges erreicht wurde und getan wird. „Wir haben bereits eine hohe Aufklärungsquote und im Vorjahresvergleich zehn Prozent weniger Straftaten in Hessen“, betonte Wahlkämpfer Beuth, der sich bei den „tüchtigen Kollegen der Polizei“ für ihren Einsatz bedankte. Man müsse dennoch dem Unsicherheitsgefühl etwas entgegensetzen, „denn es beeinflusst die Freiheit der Bürger, wenn sie sich nicht mehr vor die Tür trauen“.

Was bringt KOMPASS Bensheim – außer einer Plakette des Innenministers?

Mit einer Bürgerbefragung soll ermittelt werden, wo sich die Bensheimer im Stadtgebiet unwohl fühlen und Angsträume ausgemacht haben. „Es werden Überraschungen dabei sein. Stellen und Ecken, an die sie vielleicht nicht so denken, aber wo man was tun kann“, meinte Beuth. Grundsätzlich sei Bensheim aber eine Kommune, in der schon sehr viel geleistet und in der Prävention getan werde – vom Freiwilligen Polizeidienst und Videoüberwachung bis hin zum Projekt Schutzmann vor Ort, Wachsame Nachbarn, vielen Arbeitskreisen oder dem Verein Bürger und Polizei. „Vom Gesamtpaket her ist das mehr als die meisten vergleichbaren Städte in Hessen haben“, erklärte Dirk Engelhard, Leiter der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Südhessen. KOMPASS sei kein weiteres neues Projekt, sondern stimmt alle bestehenden aufeinander ab, so Engelhard.

Wie können sich die Bürger beteiligen?

Es wird auf der Homepage der Stadt einen Fragebogen geben, der auf Wunsch auch als Druckversion zugeschickt wird. „Wir hoffen auf einen großen Rücklauf“, sagte Stadtrat Adil Oyan. Am 21. November wird es zudem eine Bürgerversammlung geben, bei der es rein um das Thema Sicherheit und die KOMPASS-Initiative geht. Innerhalb der nächsten zwölf Monate sind zwei Sicherheitskonferenz geplant, bei denen über konkrete Vorhaben diskutiert werden soll. Unterstützung kommt vom Polizeipräsidium, wo zwei zusätzliche Stellen ausschließlich für das Programm geschaffen wurden.

Wie viele Straftaten gab es in Bensheim im vergangenen Jahr?

Die Statistik listet 1680 Vorfälle auf, was laut Beuth und Engelhard deutlich unter dem Landesschnitt liegt. Allerdings liegt auch die Aufklärungsquote leicht unter dem Durchschnitt. Dirk Engelhard präsentierte am Dienstag einen Vergleich mit Weinheim. Dort habe es – bei ähnlicher Einwohnerzahl – 2017 immerhin 2392 Straftaten gegeben. Der ranghöchste Polizist Südhessens im operativen Geschäft führt den deutlichen Unterschied unter anderem auf die vielen Präventionsprojekte in Bensheim zurück.

Wo könnte in Bensheim Handlungsbedarf bestehen?

Der Bahnhof wird meistens an erster Stelle genannt, wenn es um ein gewisses Unwohlsein im öffentlichen Raum geht. „Wir wissen schon, wo so manche schwierige Ecken sind“, meinte Bürgermeister Rolf Richter. Er erinnerte daran, dass man unabhängig von der Landesinitiative bereits aktiv geworden sei. Zum 1. November werden zwei zusätzliche Stadtpolizisten eingestellt, die ihren Schwerpunkt am Bahnhof haben sollen.

Dort sollen – wie mehrfach berichtet – die Beleuchtung verbessert, Hecken zurückgeschnitten und im Bahnhofsgebäude eine Außenstelle der Stadtpolizei eingerichtet werden. Welche Orte im Zuge der Umfrage darüber hinaus genannt werden, bleibt abzuwarten. „Durch KOMPASS haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, strukturiert über das ganze Stadtgebiet vorzugehen“, freute sich Richter.

Wie sieht der genaue Zeitplan aus?

Innerhalb eines Jahres will man die Online-Befragung abgeschlossen und ausgewertet sowie die beiden Sicherheitskonferenzen abgehalten haben. „Durchaus sportlich, aber wir wollen es so angehen“, kommentierte Adil Oyan. Danach (oder schon im laufenden Prozess) könnten Vorhaben umgesetzt werden. Wie diese aussehen, hängt stark von den Rückmeldungen aus der Bevölkerung ab. Läuft das Programm in Bensheim zur Zufriedenheit des Ministeriums, gibt es neben der Plakette übrigens ein Sicherheitssiegel als Belohnung. Das große Ziel ist jedoch, „die objektive Sicherheit weiter zu verbessern und dieses auch subjektiv für die Bürger wahrnehmbar zu machen“, erläuterten Oyan und Richter. Sprich: Die Leute sollen merken und fühlen, dass sie in einer sicheren Stadt leben.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.10.2018