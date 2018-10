Bensheim.Vor wenigen Tagen bot sich den Bankauszubildenden der Klasse 12Ba2 der Karl-Kübel-Schule eine besondere Lernerfahrung: Martin Jedrzejowski, Referent der Deutschen Bundesbank, leitete den Workshop „Die Geldpolitik im Eurosystem“ und ließ die Schüler in die Welt der Europäischen Zentralbank (EZB) eintauchen.

Der Workshop, der Teil der bundesbankeigenen Angebote zur ökonomischen Bildung ist, bot die Möglichkeit, in der wichtigen Phase kurz vor der Abschlussprüfung vorhandenes Wissen zu festigen und zu erweitern.

Während der Veranstaltung kombinierte Martin Jedrzejowski Wissensvermittlung und -anwendung in einem abwechslungsreichen Mix aus lockeren Vorträgen und Schüleraktivitäten: Zunächst wurde auf die Grundlagen der Geldpolitik eingegangen. Ausgehend von der grundsätzlichen Bedeutung des Begriffs „Geldpolitik“ wurde eine Übersicht zu Aufbau und Zielen des Eurosystems entwickelt.

Dabei erhielten die Schüler einen vertiefenden Einblick, wie die Europäische Zentralbank und die Deutsche Bundesbank – insbesondere seit der Finanzkrise 2008 – die ihr zur Verfügung stehenden geldpolitischen Instrumente einsetzen.

So konnten sich die Lernenden schließlich nach und nach mit den Gesichtspunkten, unter denen Zinsentscheidungen des Rats der Europäischen Zentralbank getroffen werden, vertraut machen.

Planspiel zum Abschluss

Im letzten Drittel des Workshops durften die Auszubildenden nun in Eigenregie ihr neu erworbenes Wissen in einem Planspiel anwenden: Anhand verschiedener Materialien erarbeiteten sie in Kleingruppen mehrere Entscheidungen zur Zinspolitik.

Im Anschluss stellten sie ihre Ergebnisse im Plenum vor und begründeten ihre Zinsentscheidung anhand einer Reihe von zuvor besprochenen Indikatoren.

„Die Rolle und Aufgaben der Europäischen Zentralbank hatten wir im Unterricht bereits kurz angesprochen, aber speziell eine solche Aufgabe wie die des EZB-Rats fast lebensecht durchzuspielen, hat den Prüfungsstoff nochmals verständlicher gemacht“, stellte Pablo Böhm, Schüler der Klasse 12Ba2, zufrieden mit den Ergebnissen des Tages fest. Björn Wagner

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.10.2018