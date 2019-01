Die Geschichte der Bensheimer Glocken

Bensheim.„Festgemauert in der Erden steht die Form, aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frisch, Gesellen! Seid zur Hand.“ So lauten die ersten Zeilen von Schillers Lied von der Glocke, das er 1799 veröffentlichte und die kundige Darstellung eines handwerklichen Glockengusses mit allgemeiner Anschauung und Kommentierung des menschlichen Lebens verbindet und als ein universales deutsches Bildungsgut gilt.

Ursprünglich aus China kommend, fanden die Glocken erst im 7. Jahrhundert in Europa Verbreitung und waren zunächst auf Klöster beschränkt, fanden dann aber durch Kaiser Karl den Großen weite Verbreitung in seinem Herrschaftsgebiet.

Rudolf Schmitt, langjähriger und engagierter Mitarbeiter im Museumsverein und exzellenter Kenner der Bensheimer Stadtgeschichte, präsentierte den Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg seine in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragenen Forschungsergebnisse über die 47 Glocken im Stadtgebiet von Bensheim.

Schmitt begann seinen interessanten Vortrag mit den Glocken von Sankt Georg. In dem nach den Plänen des Darmstädter Hofbaudirektors Georg Moller 1830 fertiggestellten klassizistischen Bau, zerstört gegen Ende des Zweiten Weltkrieges durch eine Brandbombe und wieder aufgebaut nach dem Vorbild der Münsterschwarzacher Klosterkirche der Benediktiner, hängen heute im südlichen Westturm der Kirche fünf Glocken: Die Franziskus-Glocke (Gewicht 44 Zentner, gegossen 1953, Ton c), die Marien-Glocke (12 Zentner, gegossen 1778, Ton e), die Georgs-Glocke (8,4 Zentner, gegossen 1953, Ton a), die Elf-Uhr-Glocke (7,4 Zentner, gegossen 1778, Ton g) und die Dreifaltigkeits-Glocke (gegossen 1464 und 1771 renoviert, Ton b).

Die größte Glocke im Geläut von Sankt Georg wurde zusammen mit zwei weiteren Glocken von dem Bensheimer Unternehmer Andreas Zieringer gestiftet. Bei der Weihe der Westtürme am 3. Oktober 1953 erklang das neue Geläut zum ersten Mal.

Einige Anekdoten

Schmitt beschrieb und zeigte in seinem Vortrag, in dem er auch auf die Entstehungszeit und das äußere und innere Erscheinungsbild der gezeigten Kirchen einging, auch die Glocken aller evangelischen und katholischen Kirchen Bensheims einschließlich der Stadtteile. Aber auch die Glocken in den früheren Schul- und Rathäusern fanden Erwähnung, ebenso wie die Glocke in der Not-Gottes-Kapelle und im Wachhaus des Fürstenlagers.

Schmitt erfreute die Senioren zudem mit der einen oder anderen Anekdote. So musste 1942 die Friedhofsglocke der Sankt Crescenskirche zu Kriegszwecken abgegeben werden. Sie wog 50 Kilogramm und war 1831 in Mainz gegossen worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand man sie in einem der drei Hamburger „Glockenfriedhöfe“, und sie konnten Bensheim zugeordnet werden.

Zwei davon wurden von Josef Sartorius und Sebastian Fertig im Hanauer Hafen abgeholt und in einer feierlichen Prozession in den Hospitalhof gebracht, da das Kirchengelände von Sankt Georg noch in Trümmern lag.

Da die dritte Glocke, die ebenfalls Ende 1948 nach Bensheim zurückkehrte, nicht zum neuen Geläut von Sankt Georg passte und sie auch nicht mehr in der Friedhofskirche Verwendung finden konnte, da der Papierfabrikant Euler inzwischen eine neue Glocke gestiftet hatte, wurde sie dem Bischöflichen Konvikt übergeben, wo sie im Dachreiter der Kapelle verbaut wurde.

1981 erwarb die Stadt Bensheim vom Bistum Mainz das Bischöfliche Konvikt und baute es zum neuen Rathaus um. Während der Umbauphase wurde das wertvolle aus dem Jahre 1831 stammende Glöcklein gestohlen.

Nachforschungen blieben ergebnislos. 2017 tauchte das gestohlene Objekt – wie man im Bergsträßer Anzeiger lesen konnte – wieder auf: Im Wasserschlösschen von Hahnstätten. Als der Eigentümer der historischen Anlage verstorben war, ließen die Nachkommen vor dem Verkauf das Gebäude entrümpeln. Dabei stieß man auf die Glocke, die später dem Heimatmuseum der Stadt geschenkt wurde, wo sie einen Ehrenplatz erhalten hat.

Die Senioren von Sankt Georg dankten Rudolf Schmitt mit viel Beifall für diesen außergewöhnlichen Vortrag. Zum Schluss erinnerte Helmut Turber an die unvergessene Edith von der Heyde, die im Alter von 93 Jahren kurz vor ihrem Tode das Lied von der Glocke in einem fast halbstündigen Vortrag fehlerfrei zu Gehör brachte. red

