Die Grenzen der Sprache ausloten

Bensheim.„Grenzen bedeuten in der Gegenwart Sicherheit, deshalb hat man Angst, die Grenzen aufzugeben“, schreibt der Autor Christian Kühne über sein Theaterstück „Rost“. Es ist das Erstlingswerk des von ihm und Andreas Jähnert in Wien gegründeten „Theater der Sprachfehler“, das versucht, den Verlust des Sprachgefühls im deutschsprachigen Theater zu verhindern. Hierzu behandelt das Stück die Grenzen der Sprache in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zwischen Mutter, Vater und Sohn.

Doch wo liegen diese Grenzen? Nach dem Mord an der Mutter durch den Sohn landet die Familie in einer Illusion, in der die Grenzen zu verschwimmen scheinen. Diese Scheinwelt wird durch das dynamische Bühnenbild, bestehend aus Licht- und Tonprojektionen, unterstützt. Das Stück erzählt von den Stunden nach dem Unfall, als sich die drei Gestalten in einem dunklen, vielleicht imaginären Wald wiederfinden und über das Geschehene sprechen: gewiss, um sich davon zu befreien.

„Rost“ ist ein Stück über Menschen, die kurz davor sind, ihre Träume zu verraten. Es beurteilt diese Menschen nicht, sondern hinterfragt ihre Ängste und Erwartungen.