Die Grüne Liste löst sich vorerst doch nicht auf

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) geht in die Verlängerung: Nach 42 Jahren kommunalpolitischen Wirkens in der Stadt wollte sich die Wählergemeinschaft am Freitagabend auflösen – laut GLB-Satzung bedarf die Auflösung einer Mehrheit von drei Viertel der Mitglieder.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Auerbacher Bürgerhaus Kronepark waren 26 der aktuell 71 GLB-Mitglieder

...