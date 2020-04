„Die Grünen haben alles mitgetragen“

Bensheim.Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der FDP, Holger Steinert, hat auf eine Pressemitteilung des Bürgermeisterkandidaten Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen) reagiert.

Dieser beklagt darin unter anderem grundsätzlich und speziell zum Thema Marktplatz „das familiäre, enge Zusammenwirken von Stadt und MEGB“, die damit verbundene Intransparenz und die Handlungen an den gewählten Stadtverordneten vorbei. „Die ganze Misere hat ihren Ursprung im konstanten Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Zusammenarbeit zwischen Stadtspitze und städtischer Entwicklungsgesellschaft“, so Kern.

„Als langjähriges und zum Schweigen verpflichtetes Mitglied des MEGB-Beirats, in dem zwar alle Fraktionen vertreten sind, der aber natürlich bisher von den Mehrheitsverhältnissen bestimmt wurde, weiß ich wahrlich ein Lied davon zu singen“, schreibt Steinert.

In der Sache gebe er Manfred Kern „oder besser seinen Souffleuren“ also recht, sei doch auch ihm und seinen politischen Mitstreitern das Konstrukt MEGB von Beginn an ein „undemokratischer Dorn im Auge gewesen“.

Die seit Dezember 2014 bis heute währende „zusätzliche im wahrsten Sinne des Wortes brüderliche Verbundenheit von Bürgermeister und MEGB-Geschäftsführer ist ein zusätzlich höchst hinterfragungswürdiges Konstrukt, das Teile der Bürger- und Unternehmerschaft mit Unverständnis und Verärgerung quittieren“.

Aber leider vergesse Herr Kern bei seiner publikumswirksamen Kritik zu erwähnen, dass es seit langem nur mit Hilfe seiner örtlichen grünen Parteifreunde als Koalitionspartner der CDU, nämlich von April 2001 bis Januar 2020, möglich war, solche Verhältnisse zu schaffen und beizubehalten und viele weitreichende Beschlüsse hinter verschlossenen Türen zu fällen, weil seine Grünen all das mitgetragen haben, was er nun bemängele, betont Steinert.

Jetzt plötzlich, da sie kein Koalitionspartner der örtlichen Christdemokraten mehr sind, kritisierten sie über das Sprachrohr Bürgermeisterkandidat, was sie rund 19 Jahre als mitregierender Koalitionspartner gut geheißen, zumindest aber in eiserner Koalitionstreue mitgetragen haben.

„Soll mit dieser fragwürdigen Vorgehensweise das eigene Fehlverhalten bezüglich Transparenz und Mitbestimmung der letzten 19 Jahre verdrängt werden in der Hoffnung, der Wähler möge es bei der nächsten Bürgermeister- und Kommunalwahl schon vergessen haben?“, fragt Holger Steinert in seiner Stellungnahme abschließend. red

