Die grünen Reize der Innenstadt

Bensheim.Es grünt und blüht auch in der Bensheimer Innenstadt. In der Frühlings- und Sommerzeit kein neues Phänomen, aber immer wieder schön anzusehen. In diesen Tagen lässt sich dadurch einmal mehr bewundern, dass das Zentrum doch einige schöne Ecken hat – die man aber auf den ersten Blick nicht gleich wahrnimmt, die auf jeden Fall aber einen zweiten Blick wert sind. Das Bild unseres Fotografen Thomas Neu zeigt die Lauter mit der Mittelbrücke im Hintergrund. dr/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.05.2020