Die Heilige Barbara und der Saukopftunnel

Bensheim.„Wenn sie mich töten, wird der Tod der Anfang eines neuen, ewigen Lebens sein.“ Mit diesem Zitat, das der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute und Mineure zugesprochen wird und einem herzlichen „Glück auf“ begrüßte Katrin Tönshoff die Senioren der Gemeinde Sankt Georg, um über ihr „Lieblingsehrenamt“, die Tunnelpatenschaft beim Rettungsstollen des Saukopftunnels zu sprechen.

Der Saukopftunnel verbindet die Rheinebene bei Weinheim (Westen) mit dem Odenwald bei Birkenau (Osten). Unter dem 348 Metern hohen Saukopf verläuft die Bundesstraße 38. Am 9. Dezember 1999 wurde der Tunnel nach einer dreißigjährigen Planungszeit von den Ministerpräsidenten Erwin Teufel (Baden-Württemberg) und Roland Koch (Hessen) eröffnet. Er ist mit einer Länge von 2715 Metern der längste einröhrige, im Gegenverkehr betriebene Straßentunnel nördlich der Alpen.

Mehrere Tunnelunglücke in den Alpen mit vielen Toten führte zur Verschärfung der Richtlinien für Ausstattung und Betrieb von Straßentunneln in Europa. Auch der Saukopftunnel wurde durch den Bau eines Rettungsstollens nachgerüstet. Die Arbeiten des bergmännisch getriebenen Stollens mit zehn Querschlägen zur Hauptröhre wurden von einer österreichischen Spezialfirma ausgeführt und dauerten von Ende 2009 bis Frühjahr 2013.

Da der Glaube an die Schutzkraft der Heiligen Barbara bei den Bergleuten und Mineuren auch heute noch stark ausgeprägt ist, wird für jeden neu zu bauenden Tunnel eine Tunnelpatin als irdische Vertreterin der Heiligen Barbara bestimmt. Beim Rettungsstollen des Saukopftunnels waren es sogar zwei: Gudrun Tichy-Bernhard, Ehefrau des damaligen Weinheimer Oberbürgermeisters und Katrin Tönshoff, Ehefrau des ehemaligen Bergsträßer Landrates Matthias Wilkes.

Die beiden Tunnelpatinnen waren fast wöchentlich auf der Baustelle des Tunnels, dessen Vortrieb gleichzeitig von beiden Seiten erfolgte, und unterstützten die Mineure moralisch bei ihrer gefährlichen Arbeit unter Tage. Dass auch heute trotz moderner Technik die Arbeiten lebensgefährlich sind, zeigt ein tragischer Unfall, bei dem ein junger Familienvater durch herabbrechendes Gestein verschüttet wurde und sein Leben verlor. Die Tunnelpatinnen initiierten eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen, die 18 000 Euro erbrachte.

Auf die Verbindung der Tunnelbauer zur Heiligen Barbara ging Katrin Tönshoff ausführlich ein. Der Überlieferung nach lebte sie um das Jahr 300 n. Chr. in Nikomedien in Kleinasien und war die Tochter eines wohlhabenden griechischen Kaufmanns. Gegen den Willen ihres Vaters ließ sie sich taufen und bekannte sich zum Christentum. Er ließ sie daraufhin in einen Turm sperren. Da Barbara standhaft blieb und sich nicht von ihrem Glauben lossagte, wurde sie gefoltert und schließlich eigenhändig von ihrem Vater getötet.

Die Heilige Barbara gehört zu den 14 Nothelfern und ihr Festtag (4. Dezember) ist seit dem 12. Jahrhundert belegt. Auf dem Weg ins Gefängnis soll sich ihr Kleid an einem Kirschzweig verfangen haben, der daraufhin abgerissen sein soll. Sie soll diesen mitgenommen und in ihrer Zelle in einen mit Wasser gefüllten Krug gestellt haben. An dem Tag, an dem sie zum Tode durch Enthaupten verurteilt wurde, blühte der Zweig auf und sie soll gesagt haben: „Du scheinst wie tot. Aber du bist aufgeblüht zu schönerem Leben. Wenn sie mich töten, wird auch mein Tod der Anfang eines neuen, ewigen Lebens sein.“

Helmut Turber dankte Katrin Tönshoff, die im Hauptberuf Moderatorin und Stiftungsmanagerin ist, mit einem Weinpräsent für diesen sehr informativen Vortrag und lud die Senioren für Sonntag, 16. Febnruar, ins Kolpinghaus ein, wenn es dann wieder heißt: „Bensem Eijo, die Senioren feiern Fastnacht.“ red

