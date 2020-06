„Die Innenstadt hat keine Zeit mehr“

Bildung

Der Regelbetrieb in den hessischen Grundschulen ist „ein Tanz auf dem Seil“

Schon von weitem hört man lautes Stimmengewirr und Gelächter. Fast wirkt es ein bisschen unwirklich, wenn man so viele Kinder auf dem Hof der Wingertsbergschule in Lorsch beim Ballspielen, Toben und am Klettergerüst turnen sieht. ...