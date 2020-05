Der Plan, die Jagdzeit um einen Monat vorzuverlegen, stößt nicht überall auf Beifall. Die Jagdverbände gehen auf die Barrikaden. Durch die Verordnung werde die Schonzeit für Reh- und auch für Rotwild (darf jetzt seit 1. Mai statt 1. Juni geschossen werden) vorzeitig aufgehoben und die Jagdfristen damit deutlich verlängert. Das sei weder wildbiologisch noch sachlich gerechtfertigt, heißt es.

Der Bensheimer Revierförster kann die Einwände nicht nachvollziehen. Es gehe bei dem Vorstoß um nicht weniger als die Zukunft des Waldes, der allen Menschen zu Gute komme. Auch in Zeiten von Corona dürfe die Sorge um den Forstbestand nicht in den Hintergrund geraten. Ziel sei es, die dürrebedingten Schäden zu beseitigen und den Wald wieder aufzubauen. Genau das entspreche der Idee einer nachhaltigen Waldwirtschaft.

Im April und Mai seien Rehe weitaus aktiver und daher häufiger zu sehen als später im Jahr. „Zudem ist der Wald übersichtlicher, weil die Bäume noch nicht ausgetrieben haben.“ Die Ruhezeiten im Sommer seien außerdem wichtig, um dem Wild eine Auszeit zu bieten: Durch den Menschen, der im Wald Erholung und Stille suche, seien die Tiere ohnehin schon bisweilen extremen Störungen ausgesetzt. Nicht nur in Zeiten der Pandemie, in denen der Wald vielen als natürlicher Fluchtpunkt dient.

Dirk Ruis-Eckhardt spricht von einem Schritt in die richtige Richtung. Weniger Wild bedeute auch eine Reduzierung von Wildunfällen und einen insgesamt vitaleren Bestand. Für den Staatswald in der Revierförsterei Bensheim habe Hessen Forst bei der Hegegemeinschaft beantragt, die Population an Rehwild zumindest vorübergehend senken zu dürfen. tr

