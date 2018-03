Die Kraft der Sprache

Anzeige

Sie erzählt von einem Beispiel aus der Arbeitswelt. Beim wöchentlichen Meeting fragte der Vorgesetzte die Teilnehmer des Meetings: „Was wurde in der letzten Woche erreicht?“ Mit diesem Passivsatz ginge es ihm immer nur um das Ergebnis.

Dann begann der Vorgesetzte bewusst damit, Aktivsätze zu gebrauchen. Er fragte nun: „Was haben Sie in der letzten Woche erreicht?“ Die Wirkung sei signifikant gewesen. Sein innerer Blickwinkel weitete sich, und seine Mitarbeiter fühlten sich auf einmal viel mehr wahrgenommen. Die Aktivsätze machten es ihnen leicht, sich mit all ihrem Können und ihrer Erfahrung in das Unternehmen einzubringen.

Mechthild von Scheurl-Defersdorf behält auch das große Ganze im Blick: Sie will mehr Leichtigkeit in die Gesellschaft bringen – über die Sprache. Schon wenn ein Einzelner seine Sprache wandele, ändere sich die Gesprächskultur in seiner Familie, seinem Freundeskreis und in seinem beruflichen Umfeld. Der Vortrag „In der Sprache liegt die Kraft – das Leben darf leicht sein“ richtet sich an alle. Also sowohl an die Zuhörer, die letztes und vorletztes Jahr schon dabei waren, als auch an neue Neugierige.

Karten für diesen Vortrag gibt es in Bensheim bei der Musikbox im Kaufhaus Ganz, in Zwingenberg bei der Buchhandlung Lichtblick, in Auerbach bei der Bücherkiste und in Heppenheim bei der Bücherstube May. red

Info: Weitere Infos zur Reihe Lebenskunst gibt es auf der Seite www.Lebenskunst-Bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.02.2018