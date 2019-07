Laura Adrian liest am 30. Juli im Frauen-büro Bensheim. © Zelinger

Bensheim.Zur Lesung mit Laura Adrian lädt das Frauenbüro der Stadt Bensheim am 30. Juli um 19 Uhr in die Hauptstraße 53 (2.OG) in Bensheim, ein. Thema: „Die Kunst ein Stachelschwein zu umarmen – aus der schwarz-weiß-bunten Welt einer Borderline-Betroffenen“.

Ein Ding der Unmöglichkeit?

In der Ankündigung heißt es: Das komplizierte, fast sekündlich wechselnde Gefühls- und Gedankenleben eines Borderline-Betroffenen zu verstehen, ist für Nicht-Betroffene vermutlich unmöglich. Doch das heißt nicht, dass man deshalb gleich aufgeben sollte und stattdessen lieber weiterhin auf seine Vorurteile gegenüber der Diagnose beharren darf. Denn auch wenn etwas unverständlich erscheint, so kann man dennoch versuchen, es wenigstens ansatzweise nachzuvollziehen.

In ihrem Buch versucht Laura Adrian anhand verschiedener bildlicher Vergleiche, Metaphern und anschaulicher Beschreibungen das Gedanken- und Gefühlsleben einer Borderline-Betroffenen verständlich zu machen. Einen Borderlinebetroffenen zu verstehen ist ein Ding der Unmöglichkeit? Auf einer „Traumreise“ lernt der eigentlich gefühlskalte und sehr vorurteilsbehaftete Stefan die kleine Bordi kennen, die ihn mit auf eine Reise durch ihre chaotische, kunterbunte, schwarz-weiße Welt nimmt. Denn hinter dem paradox wirkenden Verhalten der Bordi verstecken sich meistens ganz logische Denkansätze und einfache Erklärungen.

Was im ersten Moment wie ein Kinderbuch klingt, ist in Wirklichkeit ein tiefgründiges Buch, das versucht, Vorurteile abzubauen, Berührungsängste zu lindern und für mehr Akzeptanz sorgen will. Das einzige, was an diesem Buch „kinderleicht“ ist, sind die Erklärungen. Fachwörter oder komplizierte Vergleiche sind nicht zu finden. „Mein Ziel ist es nicht, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, sondern einen Einblick in meine Welt zu geben. In die schwarz-weiße, kunterbunte Welt einer Borderline-Betroffenen. Sind Sie dazu bereit, mitzukommen? Haben Sie Lust auf ein Abenteuer, das zum Nachdenken anregt, eventuell die Sichtweise auf die Welt verändert? Besitzen Sie den Mut, hinter Fassaden zu schauen? Vielleicht auch hinter ihre eigene? Dann sind Sie auf dieser Traumreise genau richtig“, betont Laura Adrian. Der Eintritt zur Lesung ist frei. red

