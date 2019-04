Die Kunst, sich zu verwandeln

Bensheim.Im Rahmen der Reihe Lebenskunst kommt am Dienstag (30.) der Bestseller-Autor Ulrich Schaffer aus Kanada um 20 Uhr in das Parktheater Bensheim.

Thema des Abends ist „Verwandlungen – Die weise Entwicklung unseres Lebens!“. Schaffer gehört mit über fünf Millionen verkaufter Bücher zu den „stillen Riesen“ in der Vortragsszene. Zweimal im Jahr kommt er zu Vorträgen und Seminaren nach Europa.

Sein Leben lang beschäftigt sich Schaffer intensiv damit, wie der heutige Mensch dem Leben einen eigenen Sinn geben kann, ohne ausgeliefertes Opfer bestimmter Umstände zu werden. Hierbei geht es ihm weniger um „Gebrauchsanweisungen“, sondern um eine ganz bestimmte Haltung, den Niederlagen des Lebens und den schwierigen Umständen förderlich gegenüberstehen zu können.

Von der Weisheit des Lebens

Ulrich Schaffer zum Abend in Bensheim: „Wir wissen, dass sich unser Leben ständig verwandelt. Wir sehen es an unserem Körper, an unseren Ansichten, an unseren Freundschaften. Wie gehen wir mit diesen Verwandlungen um? Können wir sie steuern oder geschehen sie einfach an uns? Verwandlungen drücken die Weisheit unseres Lebens aus.

Wenn wir diese Weisheit in ihrer Bedeutung für unser Leben verstehen und annehmen, macht sie uns reich. Es ist der Weg, nicht stehen zu bleiben, immer bei uns zu sein – in jedem Abschnitt unseres Lebens – uns zu entfalten und zu reifen.“ Schaffer hat mit seinen erfolgreichen Veröffentlichungen eine große Leserschaft gefunden.

Am bekanntesten ist Schaffer mit seinem Text „Weil Du einmalig bist“ geworden, der nach dem damaligen Erfurter Amoklauf an einem Gymnasium von der Schulsprecherin bei der Trauerfeier vorgetragen wurde.

Ulrich Schaffer ist in Pommern aufgewachsen, floh nach Ende des Krieges in den Westen und wanderte 1953 nach Kanada aus. Er studierte Anglistik und Germanistik und unterrichtete zehn Jahre lang an einem College.

Seit 1981 ist er freiberuflicher Schriftsteller und Fotograf. Er lebt mit seiner Frau in Kanada, an der Küste von British Columbia.

Karten für diesen Vortrag gibt es in Bensheim in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, in Zwingenberg bei der Buchhandlung Lichtblick, in Auerbach bei der Bücherkiste und in Heppenheim bei der Bücherstube May. red

Info: Weitere Infos zur Reihe Lebenskunst gibt es im Internet: www.Lebenskunst-Bensheim.de

