Die Lauter als idyllische Lebensader

Bensheim.Woran denken Bensheimer und ihre Gäste, wenn die Rede auf die Innenstadt kommt? An die Fachwerkkulisse, an ihr Lieblingsgeschäft, an Plätze, Brunnen und Gassen, an Spezialitätenläden, Cafés und Kneipen, vielleicht an die Fraa vun Bensem, unweigerlich auch an die Großbaustellen Marktplatz und Bürgerhaus: an Liebgewordenes und Unfertiges.

Plätscherndes Wasser fällt ihnen gewiss zuletzt ein – wenn es nicht gerade, wie am Dienstag, aus Kübeln schüttet und harmlose Bächlein plötzlich über ihre Ufer treten.

Bensheim und die Lauter: Eigentlich schlummert darin ein Riesen-Potenzial. Tatsächlich aber fristet der Bachlauf von der Stadtmühle bis zum Rinnentor eher ein Schattendasein. „Weil man ihn von oben hinter der trennenden Mauer kaum sieht“, hat Sanjin Maracic erkannt. Der freie Architekt ist der Aktivposten im Arbeitskreis Stadtgestaltung des Bürgerforums, das sich vorgenommen hat, gemeinsam mit den Gremien und der gesamten Stadtgesellschaft Bensheims Zentrum zukunftsfähig zu machen.

Aufenthaltsqualität erhöhen

Wer sich in der Stadtgeschichte auskennt, weiß: Die Lauter markierte einst die Trennlinie von der Alt- zur Vorstadt. Geht es nach dem Bürgerforum, dann wird das Gewässer jetzt zu einer idyllischen Lebensader für Bensheims Mitte. Der Arbeitskreis listet dafür wesentliche Bedingungen und konkrete Vorschläge auf. Sie alle haben ein Ziel: die Aufenthaltsqualität im Zentrum zu erhöhen. Dazu sollen verstellte Blickbezüge eröffnet, gastronomische Angebote mit Bezug zum Wasser geschaffen und die massive Bruchsteinmauer, hinter der die Lauter mehr oder weniger verschwindet, an markanten Stellen aufgebrochen werden.

Das Projekt gehört, zumindest mit einem ersten Impuls, zu den Maßnahmen, die schnell in Angriff genommen werden sollen, um die Aufenthalts- und Verweilqualität der Innenstadt zu steigern. Getreu dem Arbeitstitel für ein Markenbild, das Bensheims Zentrum als Erlebnis- und Begegnungsort positioniert: „Bensheim täglich er-leben.“ Dem Bürgerforum schwebt vor, aus der Lauter und ihrem Umfeld ein „Klein-Colmar“ zu machen: einen Anziehungspunkt für Groß und Klein, ein Kleinod mit Charme. Dazu muss die Hinterhofsituation links und rechts des Bachs, etwa entlang der Rückseite des Kaufhauses Ganz, aufgelöst werden.

Eine Schlüsselrolle spielt die Mittelbrücke. Sie fungiert als Verbindungsglied zum Quartier bis zum Turm des Rinnentors, der als markantes Baudenkmal von der alten Stadtmauer übrig geblieben ist.

Wie das alles nicht nur bei Tageslicht, sondern auch nach Eintritt der Dunkelheit aussehen könnte, wollen die Aktivisten des Bürgerforums in der nächsten Woche an zwei Abenden vor Augen führen: Am Dienstag (28.) bei einer Preview für interessierte Bensheimer und Gäste, die sich die Vorführung in aller Ruhe ansehen wollen, und tags darauf für ein Massenpublikum beim Musikfestival Maiway.

Sobald die Sonne untergeht, gegen 21.30 Uhr, werden die Lauter, die sie umsäumenden Gebäude und das Rinnentor als eines der Bensheimer Wahrzeichen in sanftes Licht getaucht. „Lauter Licht“ haben die Initiatoren ihre Inszenierung überschrieben. Die Illumination soll einen Eindruck davon vermitteln, was eine dauerhafte Licht-Installation bewirkt: viel Atmosphäre und ein besseres Gefühl bei Passanten, die bisher einem abendlichen Spaziergang durch die Fußgängerzone wenig abgewinnen können.

„Wir wollen zeigen, was geht“, weckt der Bensheimer Lichtplaner Heiko Heinrich Erwartungen. Zusammen mit Maracic hat er sich ein Beleuchtungskonzept ausgedacht, das Appetit auf mehr machen will.

Das Lichtevent ist eine von vier Veranstaltungen, die vom hessischen Wirtschaftsministerium als vorbildliche bürgerschaftliche Initiative mit dem Landesehrenpreis des Wettbewerbs „Ab in die Mitte“ ausgezeichnet wurde.

Honoriert wurde vor allem der Anspruch, mehr zu bieten als eine Momentaufnahme. Mit „Lauter Licht“ wollen die Initiatoren eine öffentliche Diskussion zu diesem Thema und zur Innenstadtentwicklung insgesamt anstoßen.

Wohin die Reise insgesamt gehen soll, erklärt Sanjin Maracic vor der erleuchtenden Preview bei einer informativen Führung. Treffpunkt ist am Dienstag (28.), 20 Uhr, auf dem Fraa-vun-Bensem-Platz hinter der Stadtmühle.

Danach spielt – im doppelten Wortsinn – die Musik rund ums Rinnentor. Dort können Interessenten auf Infotafeln einen Eindruck vom aktuellen Stand der Diskussion im Bürgerforum gewinnen und bei einem Glas Wein aus der ungarischen Partnerstadt Mohács und dazu passenden Geigenklängen ins Gespräch kommen.

„Wir wollen, dass der Diskurs auf breiter Front in der gesamten Bürgerschaft geführt wird und die Innenstadt die Impulse erfährt, die sie dringend braucht“, wollen die Urheber des Bürgerforums, . Hans-Peter Meister und Karl-Heinz Schlitt, nach dem Ritterschlag beim Landeswettbewerb „Ab in die Mitte“ die nächste Stufe zünden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.05.2019