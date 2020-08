Die Lauter mit Licht in Szene setzen

Bensheim.Die Lauter soll in Bensheim im Bereich von der Mittelbrücke bis zum Rinnentor umgestaltet werden. Für das Vorhaben spricht sich die CDU-Fraktion aus, bei einem Ortstermin am Dienstag (11.) informieren sich die Mandatsträger über die Pläne.

„Der Bachlauf soll mehr zur Geltung kommen und besser sichtbar werden“, erklärt CDU-Stadtverordneter Ralf Dorsheimer. „Das Ufer soll künftig zugänglich sein, am Wasser die Möglichkeit zum Aufenthalt bestehen. Dazu werden Mauern und Geländer geöffnet, Sitzgelegenheiten sind geplant.“

Mit der Maßnahme greift die Stadt eine Reihe von Vorschlägen aus dem Innenstadtdialog und des Bürgernetzwerks auf. Dazu gehört auch ein dauerhaftes gastronomisches Angebot – als Café oder Restaurant – an der Lauter. Der angrenzende Spielplatz am Wambolter Hof soll ebenfalls neu gestaltet werden.

„Das Potenzial, welches das Wasser in der Stadtmitte bietet, lässt sich durch eine stimmungsvolle Beleuchtung nutzen. Rinnentorturm und Mittelbrücke können ebenfalls ansprechend in Szene gesetzt werden“, sagt Stadtverordneter Tobias Heinz. Die CDU will nach Ausarbeitung des Konzepts auch die Installation der Leuchten unterstützen.

Das Projekt sei ein weiterer Beitrag zur Attraktivierung der Stadtmitte. An mehreren Stellen wird an Ideen gearbeitet, die zur Belebung beitragen sollen. Diese knüpfen an Maßnahmen aus vergangenen Jahren – wie der Umgestaltung des Platzes am Hospitalbrunnen – an.

Zu dem Rundgang mit Erster Stadträtin Nicole Rauber-Jung kommen die Christdemokraten am Dienstag (11.), um 19 Uhr, zusammen. Treffpunkt wird auf der Mittelbrücke sein. red

