Die letzte Wanderung in diesem Jahr

Bensheim.So wie im Januar die erste Wanderung nach Schannenbach geht, so ist die kleine Tour mit gemütlicher Abschlusseinkehr am ersten Sonntag in Dezember auch Tradition. Die Gruppe „Wandern für Aktive“ der SSG traf sich hierfür am Parkplatz Friedhof Mitte und machte sich erst einmal auf in Richtung Tongruben.

In der Gunderslache kamen die Wanderer zur (im Januar 2018 errichtete) Erinnerungsstätte Tonwerk in Heppenheim. Die Backsteinsilhouette mit den Schornsteinen und die Lore erinnern an die Zwangsarbeiter, die 1942 dort ausgebeutet wurden. Das Millenniumkreuz wurde erreicht, es ging in den Vorderwald und im großen Bogen nach Zell. Alle freuten sich nun, dass sie nach 12,5 Kilometern in der Vetters Mühle einkehren konnten. So beginnt das neue Wanderjahr wie immer am vierten Sonntag (27.) im Januar. red/Bild: SSG

