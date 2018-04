Die letzten kleinen Helden im Rex

Anzeige

Klassiker zum Mitsingen

In Bensheim lässt er die „Saure-Regen-Zeit“ noch einmal aufleben, obwohl vom durch ungesunden Niederschlag verursachten Waldsterben schon lange niemand mehr redet. Was dem Publikum im Rex an Masse fehlt, macht es mit umso größerem Enthusiasmus wett. Mit seinen Klassikern „Irgendwo in Deutschland“ und „Sucht der Träumer“ zum Einstieg hat der 63-Jährige seine ihm treu gebliebene Fangemeinde schnell im Griff, legt mit „Der Hobby-Freud“ noch eine Uralt-Nummer nach, bei deren Mitsing-Teil sich das Publikum gleich schon einmal selbst feiern kann.

Schlaksig dünn wie eh und je, ganz in Schwarz und mit dem obligatorischen Tuch um die Stirn steht Maahn auf der Bühne. Mitgebracht hat er eine exzellente Band, die die für Maahn-Songs charakteristischen Groove-Parts mit einem großen Maß an Leichtigkeit auf den Punkt spielt.

Roger Schaffrath an der Gitarre schafft es mühelos, die großen Fußspuren von Axel Heilecker (später über Jahre Mitglied der Harald-Schmidt-Show-Band) und Helmut Krumminga (später BAP) auszufüllen, die den typischen Maahn-Sound geprägt hatten. Einen Abstecher in die Phase, als er seine Songs alleine auf der Bühne in einem Soloprogramm präsentierte – zu hören auf dem 2012 veröffentlichten Album „Lieder vom Rande der Galaxis“ –, machte Maahn bei „Total verliebt in Dich“.

Noch einmal begleitete er den romantischen Charts-Hit aus dem Jahr 1992 nur mit seiner akustischen Gitarre, die der Linkshänder übrigens verkehrt herum aufzieht. Die Basssaiten liegen bei ihm unten auf dem Griffbrett.

Zwischen seinen Stücken macht Maahn nur wenig Worte, bittet am Anfang des Konzerts um Verständnis, dass ihn ein hartnäckiger Husten quält, freut sich über das Ambiente des neuen Rex, in dem er zum ersten Mal auftritt.

Tapfer sein

Eine längere Einleitung gibt es dann doch zum Song „Konkurrenztanz“ vom jüngsten Studioalbum „Sensible Daten“. Mit der aktuellen Tour befördere man die Kampagne „Eine Milliarde ist genug“, erläutert Maahn, der damit auf die immer größer werdenden Vermögen von Superreichen zielt. „Es ist ein absurder Wahnsinn, immer mehr besitzen zu wollen“, sagt Maahn, bevor sich die Fans im Reggae-Rhythmus wiegen. „Ohohoooo, was sind alle so verspannt“, heißt es da im Refrain.

Die meisten der Fans mussten am Montag dennoch wieder zur Arbeit. Doch für einen Abend konnten sie alle noch einmal die „kleinen Helden“ sein, die Maahn bei der Zugabe hörbar angeschlagen (der Husten) beschwor, bevor er sich mit einer Entschuldigung wegen seiner akuten Stimmprobleme relativ schnell verabschiedete. „Kleine Helden müssen tapfer sein“, singen die Fans zum Abschluss.

