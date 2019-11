Die letzten Schamanen

Bensheim.Am Samstag, 30. November, findet ein außergewöhnliches Kultur-Event rund um den Niederwaldsee bei Zwingenberg statt. Unter dem Titel „Leid und Herrlichkeit des letzten Schamanen“ werden ab der Dämmerung Arbeiten dreier Oberstufen-Kunstkurse der Geschwister-Scholl-Schule entlang der Uferwege am See präsentiert.

Thema sind Aspekte aus Schamanismus, Kunst von Naturvölkern – alles auch in Verbindung mit moderner Kunst durch Installationen und Performances. Der Kurs „Darstellendes Spiel“ der GSS ergänzt die Thematik mit selbst erdachten Vorführungen, die sich mit dem Thema der Höllenkreise aus Dante Alighieris „Göttliche Komödie“ befassen. Dunkelheit und relative Kälte am letzten Novembertag sind beabsichtigt. Für heiße Getränke und bescheidene Snacks ist gesorgt. Es darf ausschließlich der Parkplatz an der B 67/nahe Autobahnzubringer benutzt werden.

Die Veranstaltung beginnt am 30. November um 16 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Taschenlampen und festes Schuhwerk werden empfohlen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Bei Regen oder extremer Kälte entfällt die Veranstaltung. red

Info: Weitere Infos – auch zur Absage im Fall ungünstiger Witterung – unter www.total-theater.de

