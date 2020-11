Die Liebfrauenschule lädt ein

Bensheim.„Die Liebfrauenschule ist da und wird bleiben. Es geht weiter, trotz Corona und trotz Trägerwechsel. Wir freuen uns, auch im kommenden Schuljahr wieder Fünftklässlerinnen aufnehmen zu können, und wir bemühen uns, auch in der jetzigen Situation ein Kennenlernen unserer Schule und unseres an der Bergstraße einzigartigen Konzepts zu ermöglichen“, schreibt die Bensheimer Mädchenschule in einer Pressemitteilung.

Viertklässlerinnen sind zu den bewährten Mitmach-Workshops herzlich eingeladen. Sie finden am 13., 14. und 15. Januar 2021 statt, jeweils ab 15 Uhr oder ab 16:30 Uhr.

Anmeldungen für die Workshops im LFS-Sekretariat unter Telefon 06251/96540 oder per E-Mail unter info@lfsb.de. Unter Beachtung der dann geltenden Hygienebestimmungen werden die Mädchen in Kleinstgruppen eingeteilt.

Vielfältiges Programm

„Wir werden uns dabei nach Möglichkeit an den Herkunftsgrundschulen orientieren. Daher wird es leider nicht möglich sein, sich für einen bestimmten Nachmittag anzumelden. Wir nehmen rechtzeitig vorher Kontakt auf und vereinbaren, an welchem Nachmittag und zu welcher Zeit die Mädchen die Schule besuchen können“, schreibt die Liebfrauenschule weiter. Die Lehrer haben wieder ein vielseitiges, coronagemäß angepasstes Programm vorbereitet.

Auch zum Tag der offenen Tür, der für Samstag, 23. Januar, geplant ist, lädt die Liebfrauenschule bereits ein. Hier wird ebenfalls um Voranmeldung und um Verständnis dafür gebeten, dass Interessenten eine genaue Uhrzeit für ihren Besuch erhalten werden, , heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Die Infoabende finden am Mittwoch, 20. Januar, und am Dienstag, 26. Januar 2021, jeweils ab 20 Uhr statt. Auch hierfür ist eine Voranmeldung unter einer der oben genannten Adressen notwendig. Ebenso ist es möglich, ab sofort Termine für individuelle Kennenlerngespräche zur Anmeldung zu vereinbaren, die etwa ab Ende Januar beginnen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.11.2020