Die Liedauswahl für das Glockenspiel

Coronavirus

Das Bergsträßer Impfzentrum kommt nach Bensheim

Bergstraße. Jetzt steht es fest: Das Bergsträßer Impfzentrum wird in Bensheim eingerichtet. Und zwar in einem Gebäude in der Nähe des Festplatzes am Berliner Ring. Der Betrieb soll dort starten, sobald Impfstoff verfügbar ist.