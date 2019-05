„Die Lochis“ beim Landesturnfest

Bensheim.„Die Lochis“ beenden ihre Youtube-Karriere und haben am 20. Juni auf der Bühneam Festplatz in Bensheim beim Turnfest in Hessen einen ihrer letzten Auftritte als Youtube-Stars. In einem persönlichen Video haben sich Heiko und Roman Lochmann am 11. Mai an ihre Fans gewandt und haben dort ihre neuen Pläne für die Zukunft verraten. Zum Video

Roman und Heiko Lochmann gehören zu den größten Social-Media-Personalities ihrer Generation. Wer die beiden als „Die Lochis“ nochmal live erleben möchte, kann unter www.adticket.de Tickets kaufen.

Aber nicht nur „Die Lochis“ treten beim Turnfest in Hessen auf der Bühne auf. Weitere Highlights sind: Felix Jaehn, Neue Philharmonie Frankfurt, , Bülent Ceylan, Christina Stürmer, Culcha Candela und Vince Ebert. red

Info: Weitere Infos zum Turnfest unter www.turnfest-hessen.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.05.2019