Die Michaelskirche im Farbenrausch

Bensheim.Das Projekt „Bergstraße leuchtet“sorgt für viel Aufmerksamkeit. Mit Einbruch der Dunkelheit werden im Wechsel markante Gebäude und Orte in der Region bis spät in die Nacht hinein illuminiert. Wo und wann die Lichter erstrahlen, wird lange geheim gehalten. Erst kurz vor er jeweiligen Aktion gibt es Hinweise auf den Social Media-Kanälen. Am Mittwochabend war es die evangelische Michaelskirche in Bensheim, die angestrahlt wurde. Hinter der Idee und der Realisierung steht ein Team um den Zwingenberger Johannes Spieß. Auch wenn viele der Organisatoren aus der Eventbranche oder zugehörigen Bereichen kommen, sind die Macher an dieser Stelle ehrenamtlich unterwegs. thz/Bild: Zelinger

