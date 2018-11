„Die Nacht der Musicals“ im Bensheimer Parktheater

Bensheim.Am 18. Februar 2019, 20 Uhr, wird im Parktheater in Bensheim „Die Nacht der Musicals“ mit Melodien aus Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, König der Löwen, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Mamma Mia und Cats gastieren.

In einer nach Angaben der Veranstalter mehr als zweistündigen Show werden die größten Höhepunkte der Musical-Topseller präsentiert. Es soll für „Gänsehautmomente im Zuschauerraum“ gesorgt werden. „Original-Darsteller und Top-Solisten der Szene bieten an einem einzigen Abend eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern“, heißt es in der Ankündigung. Zahlreiche Profi-Tänzer unterstützen die Sänger und bieten beste Unterhaltung auf höchstem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen untermalen die Darbietungen. red/Bild: Nadia Gentile

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.11.2018