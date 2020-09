Die Paten der Wassermühle

Bensheim.TE Connectivity (TE) unterstützt das Projekt Wassermühle des Vereins Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsträume im Ritterdorf der Drachenberge am Berliner Ring.

Bereits im Jahr 2016 hat TE die Patenschaft für die Wassermühle im Ritterdorf der Drachenberge übernommen und durch verschiedene Projekte und Aktionen sowie Spenden den Aufbau und die Finanzierung der Spielanlage unterstützt.

Die Mühle ist ein kleiner Unterstand für Kinder zum Spielen und Verweilen, durch diesen im angrenzenden Bereich ein kleiner Wasserlauf führt, der vor allem in der warmen Jahreszeit künftig für die nötige Abkühlung bei Groß und Klein sorgen wird. Die Wassermühle wurde bereits zu Beginn des Jahres 2020 fertiggestellt, konnte jedoch aufgrund der Corona-Pandemie erst jetzt übergeben werden.

Die Übergabe erfolgte an den Drachenbergen durch Moritz Raesch, Standortleiter TE Bensheim, gemeinsam mit weiteren Kollegen der Firma, an Volker Beetz, Vorsitzender des Vereins Sterntaler sowie an die zweite Vorsitzende Christiane Rau vom Förderverein. Sie bedankte sich in ihrer Ansprache herzlich für ein weiteres „gutes Stück Drachenberge“ und würde sich weiterhin über jede Unterstützung beim Bau und Instandhalten der Drachenberge am Berliner Ring freuen. red

