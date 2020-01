„Die Räuber“ heute im Parktheater

Bensheim.Das Abonnement A der Spielzeit im Parktheater Bensheim wird im neuen Jahr mit Schillers „Die Räuber“ fortgesetzt. Zu Gast ist am heutigen Dienstag (21.) um 20 Uhr das Neue Globe Theater aus Potsdam, das sich einem deutschen Klassiker widmet.

Krieg gegen das Establishment

In dem Stück geht es um das tragische Schicksal einer wohlhabenden Adelsfamilie, in dessen Zentrum die ungleichen Brüder Karl und Franz stehen. Neben dem persönlichen Konflikt, der enttäuschten Liebe zwischen dem Vater und den Söhnen, zwischen Franz und Amalia, gibt es noch einen politischen Aspekt im Stück: Karl kehrt seiner bürgerlichen Welt den Rücken und zieht in einen Krieg gegen das Establishment, er radikalisiert sich, wird zum „Terroristen“.

Die Zuschauer erleben Outlaws, die, bis in die letzte Konsequenz hinein, alles um sich herum in ihren eigenen Abgrund ziehen und selbst verglühen.

Zentrales Motiv der Figuren ist der Konflikt zwischen Verstand und Gefühl, und ihr Verhältnis zu Gerechtigkeit, Gesetz, Moral und persönlicher Freiheit.

Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Dauer der Vorstellung: 2,5 Stunden inklusive Pause. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020