Die Raumnot im Familienzentrum hält an

Bensheim.Am Montag feierte der Service für Kindertagespflege des Familienzentrums Bensheim traditionell seinen Neujahrsempfang und lud zu diesem Anlass die Kindertagespflegepersonen aus Bensheim, Biblis, Bürstadt, Einhausen, Groß-Rohrheim, Lampertheim, Lautertal, Lorsch und Zwingenberg ein.

Viele folgten der Einladung und verbrachten einen geselligen Abend bei netten Gesprächen und einem gemeinschaftlich selbst gekochten leckeren Essen.

Begrüßt wurden die Gäste von Birgit Siefert, Vorstandsvorsitzende des Familienzentrums, sowie Katharina Naegele, Geschäftsführung des Familienzentrums, die einen Rückblick auf das vergangene Jahr mit Sommerfest, Grillfest mit dem Lorscher Bürgermeister und den neuen Verträgen mit dem Kreis gaben, sowie einen Ausblick auf das gerade begonnene Jahr wagten.

Etwas pessimistisch auf die gute Stimmung schlug, dass noch keine neuen Räume in Sicht sind. So treffen sich die Tageseltern mit ihren Tageskindern momentan im ersten Obergeschoss der Büroräume der Tageselternbörse. Die Qualifikation der Kindertagespflege musste ins Ärztehaus in der Rodensteinstraße verlegt werden.

Zudem wurden in diesem Jahr wieder Kindertagespflegepersonen für zehnjährige Betreuungstätigkeit geehrt. In diesem Jahr galt diese Ehrung neben Jürgen Breustedt (Bensheim) sieben Tagesmüttern, nämlich Marion Geist (Hüttenfeld), Tamara Geist (Hüttenfeld), Ulrike Held (Bürstadt), Ingrid Kohr (Biblis), Marisa Mrotzek (Bürstadt), Ruth Schmitt (Lautertal) und Marietta Schuster (Bensheim). red

