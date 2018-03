Die Rettung aus der Dose

Anzeige

Gronau.Der Ortsbeirat und das Organisationsteam laden alle Bürger für Donnerstag (22.) von 14.30 bis 16.30 Uhr zum monatlichen Erzählcafé ins Dorfgemeinschaftshaus Gronau, Märkerwaldstraße 85a, ein.

Seniorenlotsin Gisela Franke wird an diesem Nachmittag die SOS-Rettungsdose vorstellen. Dies ist eine kleine handliche Dose, in der ein Stammdatenblatt die wichtigsten medizinischen Daten eines Menschen erfasst.

Weitere Angaben können gemacht werden, beispielsweise ob eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht existiert und wo diese zu finden ist. Ebenfalls in der Dose sind zwei Aufkleber enthalten. Einer dieser Aufkleber wird idealerweise von innen an die Haustür geklebt, dieser weist die Rettungskräfte direkt daraufhin, dass eine Rettungsdose im Haushalt zu finden ist. Der andere sollte auf die Kühlschranktür geklebt werden. Die Dose sollte daher in der Kühlschranktür aufbewahrt werden, so kann sie in einem Notfall wertvolle Minuten sparen.