Die schönsten Hüte werden prämiert

Bensheim.Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Freundeskreises Bensheim-Amersham wird ein Hutwettbewerb ausgerichtet. Selbst gefertigte Hüte können am Samstag, 24. August, während des englischen Markts rund um den Bürgerwehrbrunnen ausgestellt werden und haben die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen. Die Designerin Laura Stöckel, derzeit bei Lagerfeld in Amsterdam, kommt und prämiert die schönsten Hüte.

Hüte sind eine Ergänzung der Garderobe. Sie geben dem Outfit etwas Glanzvolles, Rätselhaftes und Dramatisches. Heutzutage sind Hüte als Accessoire seltener, deshalb gibt eine Frau, die sich dafür entscheidet, einen Hut zu tragen, auch ein Statement ab – alleine schon deshalb, weil sie einen trägt. In Großbritannien war und ist es bis heute weit verbreitet, Hüte zu tragen. Wie kommt es dazu.

Ascot: Ohne Hut geht nichts

Ereignisse wie Royal Ascot helfen der Hut-Branche zu überleben. Beim alljährlichen Pferderennen in Ascot steht neben dem Pferdesport der britische Hut im Mittelpunkt. Ob Federn, Blumen, Vögel – groß und schrill muss er sein.

Außerdem bieten Hochzeiten gute Möglichkeiten für jeden, sich herauszuputzen. Die Royals tragen fantastische Hüte und helfen der hutmachenden Industrie so ungemein. Auf der Hochzeit von Kate Middleton und Prinz William herrschte zum Beispiel unglaublich viel Aufregung wegen der Kopfbedeckungen, genauso wie jedes Jahr auf den Sommerfesten.

Fascinator auf dem Kopf

Der Fascinator ist ein Kopfschmuck, der in England besonders beliebt ist. Er hat keine schützende Wirkung wie bei einem Hut, er muss sogar mittels Nadeln oder Kämmen im Haar befestigt werden. Beim Rennen in Ascot sind in den Logen die Fascinators nicht mehr zugelassen, es wird von den Damen erwartet einen richtigen Hut zu tragen. In den öffentlichen Bereichen gilt das Gebot nicht.

Wer beim Hutwettbewerb des Freundeskreises Amersham mitmachen möchte: Ein Anmeldeformular findet sich auf der Website www.bensheim-amersham.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.08.2019