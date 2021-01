Die Scholl-Schule stellt sich vor

Bensheim.Aufgrund der hessenweiten Vorgaben, keine Präsenzveranstaltungen durchzuführen, bietet die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Bensheim Alternativen in digitaler Form für interessierte Eltern sowie Schülerinnen und Schüler. Informationen für den Übergang von Jahrgangsstufe 4 zu Jahrgangsstufe 5 befinden sich in Form von vertonten Präsentationen des Schulleitungsteams auf der Homepage der Schule. So bietet sich der große Vorteil, dass die gewünschten Informationen zeit- und ortsunabhängig abgerufen werden können.

Für eventuelle Rückfragen steht das Schulleitungsteam am 14., 19. und 20. Januar von 19 bis 20 Uhr per E-Mail zur Verfügung.

„Ein Tag der offenen Tür und Corona passen nicht zusammen – für uns doch“, schreibt die GSS in einer Pressenotiz. Eltern und Kinder sind am 23. Januar von 10 bis 13 Uhr zu einem digitalen Tag der offenen Tür mit einem Rundgang durch die Geschwister-Scholl Schule ein, der ebenfalls auf der Schulhomepage präsentiert wird. red

Info: Weitere Informationen unter www.gss-bensheim.de

