Schwanheim.Mit den Voraussetzungen für die örtliche Landwirtschaft in Bensheim und den Möglichkeiten zur Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Produkte direkt vor Ort beschäftigte sich jetzt die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Im Rahmen ihres Sommerprogramms trafen sich die Sozialdemokraten zu einem Ortstermin beim Bauernhof Rothermel/Schweickert in Schwanheim.

Mit einer kurzen Einführung in die Geschichte des Bauernhofes und Hofladens konnte der Schwanheimer Stadtverordnete Rainer Ahlheim aufwarten. Ahlheim war auch eine der tragenden Säulen der Stadtteildokumentation in Schwanheim.

Der SPD-Abgeordnete führte aus, dass das Dorf Schwanheim früher fast nur aus Kleinbauern bestand, die sich mehr oder weniger selbst versorgten. Diese Kleinbauern verschwanden so nach und nach – bis auf wenige größere landwirtschaftliche Betriebe. Die Großbauerei Rothermel/Schweickert besteht mittlerweile in der fünften Generation, die sechste steht schon in den Startlöchern.