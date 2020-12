Die Sparkasse kann bauen – wenn sie will

Bensheim.In einem Punkt sind sich alle Fraktionen der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung einig: Das oberste Ziel muss sein, die Sparkasse Bensheim mit ihrem Kundenberatungszentrum auch in Zukunft in der Innenstadt zu halten. Doch wie man dieses Ziel am besten erreicht, darüber gehen die Meinungen der Stadtverordneten auseinander. Erschwerend kommt hinzu, dass die Entscheidungshoheit – anders als

...