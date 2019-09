Die Stadtteile stärken

Bensheim.Die CDU-Fraktion will auch in Zukunft die Stadtteile weiter stärken. „Diese sind ein wichtiger Teil von Bensheim und sollen ihre ortstypische Entwicklungsmöglichkeit auch zukünftig erhalten“, erklärt Fraktionschef Markus Woißyk. „In den vergangenen Jahren wurde unter anderem regelmäßig in die Infrastruktur und in das Vereins- und Kulturleben investiert. Dies soll auch in den nächsten Jahren so bleiben.“

Hierfür hat die Stadtverordnetenversammlung vor Ostern dieses Jahres den Antrag zur Aufnahme in das Landesförderprogramm Dorfentwicklung beschlossen. Anfang Juli erhielten wie berichtet Bürgermeister Rolf Richter und Erster Stadtrat Helmut Sachwitz den Bescheid zur Aufnahme in das Programm. „Zentrale Funktionen wie zum Beispiel Kindergärten, Sportstätten oder Dorfgemeinschafts- und Funktionshäuser in den Ortskernen der ländlich geprägten Kommunen sollen gestärkt werden. Weiterhin soll eine gute Wohn- und Lebensqualität erhalten und entsprechend den Bedürfnissen der Bürger weiter entwickelt werden“, sagt Stadtverordneter Carmelo Torre.

Das Programm sieht nicht nur öffentliche Projekte der Stadt vor, auch private Vorhaben werden konzeptionell und finanziell unterstützt. Darüber, wie es nach der Aufnahme in das Förderprogramm weitergeht, wollen die Fraktionsmitglieder der Union heute (17.), um 19 Uhr, im Hotel Felix mit Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz sprechen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.09.2019