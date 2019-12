Die Sternsinger kommen

Bensheim/Lautertal.„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der 62. Aktion Dreikönigssingen. Vom 2. Januar bis 4. Januar sind die Sternsinger in Bensheim und am 4. Januar im Lautertal unterwegs. Die Sternsinger wollen zeigen, dass jeder zu einem friedlichen Miteinander in seinem Umfeld beitragen kann.

Die Anmeldung für den Besuch der Sternsinger ist bis zum 26. Dezember, sowohl über die Anmeldelisten und Anmeldekarten, die in den Kirchen Sankt Georg, Sankt Laurentius und in Heilig Kreuz ausliegen, als auch über die Homepage des Pfarreienverbundes (www.katholische-kirche-bensheim.de) möglich.

Die Besuchswünsche werden gerne erfüllt, soweit das für die Sternsinger personell machbar ist. Alle Kinder und Jugendlichen sind eingeladen, als Sternsinger bei der Aktion dabei zu sein. Anmeldeformulare für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen (als Begleitung) liegen in den Kirchen Sankt Georg und Heilig Kreuz bereit oder können von der Homepage der jeweiligen Pfarrei heruntergeladen werden.

Da sein und mitmachen – unter diesem Motto treffen sich die Sternsinger in St. Laurentius am 2. Januar um 9.30 Uhr im Pfarrzentrum und in Heilig Kreuz um 9 Uhr, ebenfalls im Pfarrzentrum. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. red

