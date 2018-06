Anzeige

Auerbach.Festspielleiter Klaus P. Becker stellt die Veranstaltungen der Internationalen Sommerfestspiele Bensheim-Auerbach im Parktheater vor und kündigt zum traditionellen Silvester Special mit „Den Strombergers“ eine besondere Besetzungskonstellation an.

Stellt eine Familie doch gleich das ganze Ensemble für einen Theaterabend. Die Strombergers machen es möglich. Der Name Stromberger steht in Darmstadt und darüber hinaus zum einen für den unvergessenen „Datterich“-Schauspieler und Regisseur Robert Stromberger (1930-2009), zum anderen für den prominenten Drehbuchautor populärer und erfolgreicher Fernsehserien wie „Die Drombuschs“. Da nimmt es nicht Wunder, dass Tochter Iris und Enkel Fabian in die Fußstapfen von Robert Stromberger getreten sind und Fabians Frau Elinor Eidt ebenfalls Schauspielerin ist. Dieses Familien-Trio taucht am 31. Dezember 2018 mit ihrer flotten Revue unter dem Titel „Haben Sie Kapern? Petticoat und Toast Hawaii“ schwungvoll ein in die 50er Jahre.

Im gepunkteten Kleid mit Petticoat oder in Caprihose mit Hawaiihemd spielen sie sich getreu dem Motto „Schön war die Zeit“ der Hochkonjunktur entgegen. Es ist ein frohgemutes Schlagerrevival, mit viel Energie und Spaß inszeniert und gespielt. Traditionell wahlweise anschließend mit Buffet.