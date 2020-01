„Die Udo Jürgens Story“ im Parktheater

Bensheim.Packende Melodien, ein einzigartiger Charakter und ein unsterbliches Lebenswerk: Udo Jürgens begeisterte auf seinen Tourneen Millionen von Fans. Am 30. September 2019 wäre der Ausnahmekünstler 85 Jahre alt geworden. Am 21. Dezember jährte sich sein Todestag zum fünften Mal.

Zu diesem Anlass bietet „Die Udo Jürgens Story“ eine Hommage an den Grandseigneur der deutschen Unterhaltungsmusik. Die im Jahr 2014 in Wien als beste Theaterschauspielerin des Jahres ausgezeichnete Gabriela Benesch hat einen locker-amüsanten, kurzweiligen und informativen Konzertabend zu Ehren und in Gedenken an den großen Udo Jürgens zusammengestellt.

„Chansons weiterleben lassen“

Fans können die größten Hits und schönsten Geschichten aus seinem bewegten Leben am Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, im Parktheater Bensheim erleben.

Alex Parker singt dabei die Werke des unvergessenen Entertainers. Der ausgebildete Pianist ist einem breiten Publikum durch seine zahlreichen TV- und Rundfunkauftritte, unter anderem beim Grand Prix der Volksmusik im ZDF, bekannt. Entdeckt wurde der Niedersachse von der niederländischen Showmasterin Linda de Mol bei RTL, in deren Shows er sich erstmals einem Millionenpublikum präsentierte.

Laut Veranstalter gilt er als bekanntester Udo-Jürgens-Interpret im gesamten deutschsprachigen Raum. „Mein Ziel ist es, die Chansons von Udo Jürgens weiterleben zu lassen und den Menschen damit eine Freude zu machen, sie vielleicht ein wenig zu trösten“, erklärt Parker. Für die Verfilmung des Udo-Jürgens-Musicals „Ich war noch niemals in New York“ hat Parker den Titelsong eingesungen.

Dieser Song darf auch bei der musikalischen Zeitreise im Parktheater nicht fehlen – ebenso wie andere große Hits wie „Mit 66 Jahren“, „Merci Cherie“ oder „Griechischer Wein“ sowie einige Raritäten. Ganz im Stil des Entertainers begleitet Parker sich selbst am Klavier.

Gabriela Benesch führt als Erzählerin durch den Abend. „Die Udo Jürgens Story“ ist die Idee der in Wien geborenen Schauspielerin und das bislang einzige von den Erben autorisierte Udo-Tribute, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Regie führt ihr Schweizer Ehemann Erich Furrer.

Humorvoll und mit viel Einfühlungsvermögen schildert sie überwiegend im Tagebuchstil Geschichten und Anekdoten aus Udo Jürgens’ persönlichen Aufzeichnungen. Die Schauspielerin schickt Liebhaber auf eine Zeitreise beginnend in seiner Kindheit bis ins hohe Alter und gewährt dabei tiefe Einblicke in den Werdegang und das Wirken von Jürgens ganz nach dem Motto „Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“.

Gabriela Benesch gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen des deutschen Sprachraums. Ihre Bühnenkarriere begann sie am Theater in der Josefstadt, dem sie mehrere Jahre als Ensemblemitglied angehörte.

Sie gastierte an renommierten Bühnen in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Zürich, bei den Festspielen in Reichenau und mehrfach am Volkstheater in Wien. Für Film und Fernsehen spielte sie Hauptrollen in deutschen, österreichischen und internationalen Produktionen wie „Tatort“, „Kommissar Rex“, „Der Ermittler“ oder „Inga Lindström“.

Für die Töchter des Künstlers steckt die Show voller Erinnerungen, heißt es weiter. Jenny Jürgens war bei der Premiere in Wien dabei und urteilt: „Ein großartiger Abend zu Ehren unseres Vaters, der mir wahnsinnig gut gefallen hat! Ein großes Kompliment an die hervorragenden Protagonisten.“ Sonja Jürgens ist ebenfalls begeistert: „Ein fröhlicher und sehr gelungener Abend, der mich sehr bewegt hat!“ red

