„Die Uhr läuft gegen die innere Mitte Bensheims“

Bensheim.„Es wird Zeit, dass sich die Bensheimer Kommunalpolitik endlich ihrer eigentlichen Aufgabe widmet und sich nicht länger um Entscheidungen in der Sache drückt.“ Für Sanjin Maracic, der für das Bürgernetzwerk federführend den „Masterplan für eine ganzheitliche Innenstadtentwicklung“ zu Papier gebracht hat, muss Schluss damit sein, dass wichtige Themen systematisch zerredet und auf die lange Bank geschoben werden.

Den Dauerstreit beenden

Karl-Heinz Schlitt, Mit-Initiator des Bürgernetzwerks, lenkt den Blick nach vorn: „Wann, wenn nicht jetzt, bietet sich die Gelegenheit zu einem Neuanfang mit dem von der neuen Bürgermeisterin Christine Klein proklamierten Klimawechsel?“ Für Harald Heußer, der mit seiner Kompetenz als Stadtplaner im Bürgerdialog für die Marktplatzgestaltung wertvollen fachlichen Input gegeben hat, ist es „für die Innenstadt eigentlich schon fünf Minuten nach zwölf“.

Eine Chance, den kommunalpolitischen Dauerstreit zu beenden, sieht der Leiter des Heidelberger Hochbauamts darin, dass „sachfremde und persönliche Auseinandersetzungen jetzt niemandem mehr nützlich sind“.

Mit dem Dank an den scheidenden Bürgermeister Rolf Richter für insgesamt kooperative Zusammenarbeit verbindet das Bürgernetzwerk die Erwartung an Amtsnachfolgerin Christine Klein, ihre Ankündigung in die Tat umzusetzen und Lösungsvorschläge aus der Bürgerschaft bei der Entscheidungsfindung angemessen zu berücksichtigen. Zur Nagelprobe werde, dass Innenstadtentwicklung mit einer klaren Vorstellung vom großen Ganzen erfolgt.

Vor diesem Hintergrund erwartet das Bürgernetzwerk, dass die Überlegungen und die daraus abgeleiteten Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zum Haus am Markt in der Ausschreibung des städtebaulichen Ideenwettbewerbs Berücksichtigung finden.

Für Markus Bamberg ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Beteiligten am Bürgerdialog auch bei diesem Verfahren, für das die Stadtverordnetenversammlung mit ihrem Verzicht auf einen Bürgerentscheid den Weg geebnet hat, im Preisgericht vertreten sind. Zumal fast alle Parteien – und ausdrücklich auch die neue Bürgermeisterin – die erarbeiteten Eckpunkte gelobt hätten, wie Ottmar Meissner in Erinnerung bringt. Für Norbert Diehl kommt es darauf an, dass auch ein Ideenwettbewerb nachvollziehbare Kriterien für die Bewertung der Architektenentwürfe enthält.

Die Gestaltung des Marktplatzes ist nur ein – wenn auch wichtiger – Teilaspekt der Innenstadtentwicklung, stellen Maracic und Heußer für die Architektengruppe des Netzwerks klar. Die Verengung des Blickwinkels auf dieses Zankobjekt habe bremsende und spaltende Wirkungen, wie sich bei der Debatte um das Bürgerbegehren gezeigt habe.

Das Bürgernetzwerk ist sich einig, dass die Corona-Krise und ihre Nachwehen für den städtischen Haushalt nicht dafür herhalten dürfen, überfällige Maßnahmen für die Revitalisierung des Bensheimer Zentrums auf den Sankt-Nimmerleinstag zu verschieben oder gar zu den Akten zu legen. „Was die Fußgängerzone und der innerstädtische Einzelhandel genauso wenig verkraften können wie Nichtstun, sind Dauerbaustellen mal an dieser, mal an einer anderen Ecke“, geben Tatjana Steinbrenner und Harry Hegenbarth zu bedenken.

Wer es ernst meine mit seinem Bekenntnis zur „inneren Mitte“ der Stadt, so die Schlussfolgerung aus der jüngsten Lenkungskreissitzung des Bürgernetzwerks, müsse konsequenterweise die Bereitschaft und den Mut aufbringen, antizyklisch zu investieren, bevor es zu spät ist.

Dafür müssten die Parteien und die politischen Entscheidungsträger aber erst einmal für sich und die Bevölkerung die Frage beantworten, wofür sie eintreten, und nicht nur verlautbaren, was sie alles nicht wollen. An diesem Scheidepunkt befinde sich Bensheim schon länger und in besonderem Maße aktuell in einer lähmenden Schieflage. red

