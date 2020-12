Die Wahl ist nun offiziell gültig

Bensheim.Am Montag (14.) steht die Amtseinführung von Christine Klein als neue Bensheimer Bürgermeisterin an. In einer Sondersitzung der Stadtverordneten in der Weststadthalle werden ab 18 Uhr die Formalitäten erledigt – wegen der Corona-Pandemie in einer spartanischeren Variante als sonst. Zugleich wird der bisherige Rathauschef Rolf Richter verabschiedet.

Keine Einsprüche

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mussten die Kommunalpolitiker noch offiziell den Weg für die 65-Jährige als Verwaltungschefin freimachen. Das Gremium erklärte einstimmig die Wahl für gültig. Der Wahlausschuss hatte in seiner Sitzung kurz nach der Stichwahl Mitte November bereits förmlich festgestellt, dass Christine Klein gewählt wurde. Einsprüche waren bis zum Ablauf der Frist keine eingegangen, Unregelmäßigkeiten seien im Verfahren nicht aufgetreten.

Klein siegte im direkten Duell

Christine Klein, trotz SPD-Parteibuch als unabhängige Bewerberin ins Rennen gegangen, hatte sich bekanntlich in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Rolf Richter durchgesetzt. Die Bensheimerin kam auf 52,77 Prozent, der 54-jährige CDU-Politiker auf 47,23 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei überschaubaren 43,7 Prozent.

Im ersten Wahldurchgang hatte Richter (38,59 Prozent) noch auf Platz eins gelegen. Gemeinsam mit Klein (24,79) ging es in die Stichwahl. Auf Platz drei landete damals Stefan Stehle (FDP, 15,02), gefolgt vom Grünen-Kandidat Manfred Kern (14,25) und dem unabhängigen Bewerber Frank Richter (7,35 Prozent). dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.12.2020