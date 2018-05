Die Werte des Herzens

Anzeige

Schaffer hat eine unverkennbar eigene, ästhetisch schöne Sprache, und mit seinen erfolgreichen Veröffentlichungen eine große Leserschaft gefunden. Am bekanntesten ist Schaffer mit seinem Text „Weil Du einmalig bist“ geworden, der nach dem damaligen Erfurter Amoklauf an einem Gymnasium von der Schulsprecherin bei der Trauerfeier vorgetragen wurde.

Ulrich Schaffer ist in Pommern aufgewachsen, floh nach Ende des Krieges in den Westen und wanderte 1953 nach Kanada aus. Er studierte Anglistik und Germanistik und unterrichtete zehn Jahre lang an einem College. Seit 1981 ist er freiberuflicher Schriftsteller und Fotograf. Er lebt mit seiner Frau in Kanada, an der Küste von British Columbia.

