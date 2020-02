Diebe erbeuten Tageseinnahmen

Bensheim.Kriminelle haben bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Bensheim in der Nacht zum Donnerstag (6. Februar) Bargeld entwendet. Gegen 3.40 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgehebelte Tür in den Verkaufsraum des Geschäfts in der Nibelungenstraße ein.

Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge Schränke sowie Schubladen und erbeuteten mehrere Hundert Euro. Mit dem Wechselgeld und den Tageseinnahmen suchten die Tatverdächtigen im Anschluss unerkannt das Weite.

Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen im Umfeld aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Heppenheimer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.02.2020