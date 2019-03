Diebe stehlen 700 Euro aus Ladenkasse

Bensheim.Nachdem ein Dieb am Dienstagmorgen (5.) nach dem Griff in eine Ladenkasse in der Fußgängerzone gestellt werden konnte, sucht die Polizei noch dringend die hilfsbereiten Personen, die bei der erfolgreichen Festnahme mitgewirkt haben. Insbesondere wird ein Passant gebeten, sich bei der Polizei zu melden, der den Mann bis zum Eintreffen der Streife festgehalten hat.

Der beschuldigte 55-Jährige betrat mit einem weiteren Mann und einer Frau gegen 10 Uhr ein Geschäft für Haushaltswaren in der Bahnhofsstraße. Das Trio ließ sich unterschiedliche Waren von der 81-jährigen Verkäuferin zeigen und bezahlte in zeitlichen Abständen zwei günstigere Produkte mit jeweils einem 100-Euro-Schein. Bei der letzten Bezahlung nutzte der später Festgenommene die Gelegenheit und griff in die Kasse.

Passanten halten Täter fest

Die Verkäuferin war zu dem Zeitpunkt abgelenkt und bemerkte den Diebstahl von 700 Euro erst, nachdem der Mann seinen zwei Begleitern eiligst auf die Straße folgte. Die 81-Jährige überlegte nicht lange und setzte dem vermeintlichen Dieb nach, der sich in Richtung Hauptstraße entfernen wollte.

Beim Nacheilen hinter den Kriminellen machte die Verkäuferin laut auf sich aufmerksam und sprach gezielt Passanten in der belebten Fußgängerzone an, die den Tatverdächtigen festhielten und über Handy die Polizei verständigten.

Das gestohlene Geld konnten die Beamten nicht mehr bei dem 55-Jährigen auffinden. Mutmaßlich hat er vor seiner Festnahme die Beute an seine Komplizen bereits weitergegeben, die unerkannt fliehen konnten.

Die Polizei fragt nun: Wer hat das gesuchten Pärchen bemerkt und beobachtet, wohin sie geflohen sind? Alle Hinweise zu dem Fall nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim entgegen, die ihre Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen hat. pol

