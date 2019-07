Diebstahl im Handy-Shop

Bensheim.Zwei Handys im Gesamtwert von etwa 2100 Euro hat ein Dieb am Montagnachmittag in einem Shop in der Bensheimer Hauptstraße, Nähe Schlinkengasse, gestohlen.

Der Mann betrat laut Mitteilung der Polizeidirektion gegen 15.10 Uhr das Geschäft, riss unvermittelt die Diebstahlsicherungen von den Geräten ab und flüchtete sofort in Richtung Marktplatz.

Der Täter soll laut Zeugen ein jugendliches südländisches Aussehen haben und etwa 1,65 Meter groß sein. Der Gesuchte hat dunkle, lockige Haare und trug zur Tatzeit ein dunkles Basecap sowie ein beiges T-Shirt. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.07.2019