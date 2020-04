Digital durch die Krise

Bensheim.Der gegenseitige Austausch steht im Vordergrund eines neu gegründeten Forums. Der Bensheimer Unternehmer Dieter Blumenschein hatte die Idee, im Rahmen einer Videokonferenz mit Geschäftsleuten aus dem gesamten Kreis zusammenzukommen.

Einmal in der Woche soll es ein Schwerpunktthema geben: „Wir dürfen gerade in der jetzigen Zeit den Kontakt nicht zueinander verlieren“, so Blumenschein. Bei der Premiere in der vergangenen Woche waren 25 selbstständige Geschäftsleute, Vertreter von mittelständischen Betrieben und großer Unternehmen, dabei. „Vor allem die regionale Nähe gibt einem das Gefühl, dass man gemeinschaftlich zusammenrückt. Die Hürden wirken überwindbarer. Ich denke, dass dieses Format in Zukunft noch sehr wertvoll sein wird“, lobte ein Teilnehmer die Idee und reihte sich ein in viele positive Rückmeldungen zu dem neuen Angebot. Am Donnerstag (9.) um 16 Uhr ist eine Videokonferenz zum Thema „Fünf Lösungen für das perfekte Homeoffice“ geplant.

Ziel ist es, aktuelle Themen im Rahmen einer Fachgruppe mit Unterstützung von Experten aus Unternehmern des Kreis Bergstraße zu bearbeiten und praktische Hilfestellungen zu geben. Dazu werden verschiedene Fragen beantwortet und kurze Impulsvorträge zu unterschiedlichen Themen präsentiert. Für Interessierte besteht die Möglichkeit, sich per Videokonferenz einzuwählen. Fragen zu den jeweiligen Themen sollten vorab gestellt werden, damit die Experten sich darauf einstellen können.

Alle Teilnehmer machen das kostenfrei und aus Idealismus getreu dem Motto „Wir halten zusammen“. Auch die Teilnahme ist kostenfrei. „Geplant sind wöchentliche Updates und Tipps zu wesentlichen Themen, die uns durch die Krise begleiten“, sagt Blumenschein, darüber hinaus soll eine virtuelle Plattform zur Verfügung gestellt werden, um den Austausch untereinander zu pflegen. Immer geht es darum, praktische und direkt umsetzbare Lösungswege aufzuzeigen.

Moderiert wird die Runde von Boris Auer und Dieter Blumenschein, daneben sind Ann-Kathrin Riedel, Ralf Vesper, Helmut Richter und Johannes Kaiser Gründer des neuen Unternehmerforums. Unterstützt wird die Aktion von der Wirtschafts-Vereinigung Bensheim und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch. Vorschläge für Themen werden entgegengenommen. Die Anregung zu dieser Idee kam über das „TAB Unternehmer-Format“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.04.2020