Digitale Saalfastnacht der BKG

Bensheim.Unter normalen Umständen hätte am Wochenende der Bensheimer Weihnachtsmarkt begonnen, der aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden musste.

Seit dem ersten Weihnachtsmarkt war die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) mit ihrem Glühweinstand am Marktplatz vertreten. „In gemütlicher Atmosphäre, mit Freunden, die kalten Finger an einem warmen Becher Glühwein zu wärmen und sich innerlich aufzuheizen, das werden viele vermissen. Es gilt durchzuhalten“, schreibt die BKG und bedauert die Absage des Weihnachtsmarkts zutiefst, was aber aufgrund der aktuellen Lage absolut nachvollziehbar sei.

„Der Weihnachtsmarkt ist für uns als Fastnachtsverein immer sehr wichtig, nicht nur wegen der Einnahmen, sondern auch, da wir die Besucher auf die kommende Saalfastnacht im Januar/Februar aufmerksam machen konnten“, heißt es weiter. In dieser Kampagne ist eine Saalfastnacht leider nicht möglich. „Deshalb gehen wir den Weg einer digitalen Fastnacht, integriert mit einer Weinprobe und mit närrischem Weinpaket“, informiert die BKG-Vorsitzende Renate Schütz.

Das Motto des Programms lautet: Fastnacht, Wein und Lebensfreude. Im Wechsel mit karnevalistischen Beiträgen werden bei der digitalen Veranstaltung, die über Youtube ausgestrahlt wird, drei Weine vorgestellt und verköstigt.

Die Erstausstrahlung der digitalen BKG-Fastnacht ist für den 16. Januar um 19.31 Uhr geplant. Das närrische Weinpaket der BKG, das übrigens ein ideales Weihnachtsgeschenk ist, kann ab sofort unter www.tillvunbensem.de oder unter Tel. 06251/76147 bestellt werden.

Die BKG gibt folgenden Rat: „Bleibt dehoam un macht mit“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020