Digitale Spuren und ihre Folgen

Bensheim.Wenn wir im Internet surfen, hinterlassen wir digitale Spuren. Die Daten, die wir mit dem Einsatz unserer Kreditkarte, bei Onlinebuchungen, Facebook-Kommentaren oder der Nutzung von Apps im Netz preisgeben, werden zu Persönlichkeitsprofilen zusammengeführt.

Diese dienen als Grundlage für Entscheidungen, beispielsweise ob man den neuen Job oder ein Visum für die USA bekommt oder wie hoch der Kreditrahmen ist.

Der Referent gibt in einem Seminar der Kreisvolkshochschule Bergstraße einen Überblick über Big Data und die Auswirkungen auf den Alltag.

Das Seminar läuft am Montag, 29. April, von 18 bis 20.15 Uhr im vhs-Gebäude in Bensheim, Am Wambolterhof 2. red

