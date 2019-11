Digitalen Nachlass regeln

Bensheim.Der digitale Nachlass im Internet steht im Vordergrund einer kostenlosen Veranstaltung am Dienstag, 12. November, 19 Uhr. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) lädt gemeinsam mit dem Caritasverband in das Mehrgenerationenhaus, Klostergasse 5a, ein. In einer kurzen Einführung stellt die CBM auch ihre Projektarbeit für Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern vor.

Die meisten Menschen versenden E-Mails oder Kurznachrichten, überweisen Geld online, kaufen und verkaufen per Mausklick. Fast jeder nutzt das Internet und hinterlässt seine digitalen Spuren. Aber was passiert damit im Falle einer langanhaltenden Krankheit oder dem Tod? Wer kann auf die Konten zugreifen und sie stellvertretend verwalten? Diese und andere rechtliche Sachverhalte klärt Roswitha von Hagke, Juristin bei der CBM. Sie informiert darüber, wie Internetnutzer ihren digitalen Nachlass schon zu Lebzeiten regeln sollten.

Im Anschluss an den Vortrag beantwortet von Hagke Fragen aus dem Publikum. Weiterführende Informationsbroschüren der CBM zu den Themen Nachlass und Vorsorge sowie über die Projektarbeit in Entwicklungsländern runden das Angebot der Veranstaltungen ab.

Fokus auch auf sozialen Bereich

Auch die diesjährige Jahreskampagne des Deutschen Caritas-Verbandes hat die Digitalisierung zum Thema. „Sozial braucht digital“ heißt es dort. Die Kampagne ruft dazu auf, den digitalen Wandel mitzugestalten. Gleichzeitig fordert sie die Politik auf, den Fokus neben der Wirtschaft und Industrie auch auf den sozialen Bereich zu setzen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.11.2019