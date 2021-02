Digitaler Fastnachtssegen am Sonntag

Bensheim.Traditionell feiert die Pfarrgemeinde Sankt Georg am Fastnachtssonntag eine Narrenmesse gemeinsam mit den Bensheimer Fastnachtsvereinen. „Aufgrund der aktuellen Situation ist dies in diesem Jahr nicht möglich“, informiert Pfarrer Thomas Catta. Am Fastnachtssonntag, 14. Februar, findet in diesem Jahr die Eucharistiefeier der Pfarrgemeinde Sankt Georg im sonntäglichen Rahmen ohne die Mainzer Gesangsgruppe „Konfettis“ und die Bensheimer Fastnachtsvereine statt.

Um die Freude und positive Energie der Fastnacht zu den Bensheimern zu bringen, haben die Bensheimer Fastnachtsvereine gemeinsam mit Pfarrer Catta ein Kurzvideo zum Fastnachtssonntag erstellt. Trotz der schwierigen Umstände kann mit dem digitalen Fastnachtssegen diese schöne Bensheimer Tradition fortgesetzt werden. Darüber freuen sich die Verantwortlichen der Frauenfastnacht Bensheim, der Grieseler Rote Funken und der Bensheimer Karneval-Gesellschaft.

Kurzvideo im Netz

Das Kurzvideo ist ab Sonntag, 14. Februar, um 10.30 Uhr in den sozialen Medien der Pfarrgemeinde Sankt Georg verfügbar:

YouTube: Pfarrgemeinde Sankt Georg Bensheim (https://bit.ly/3p2fjYk)

Facebook: Sankt Georg Bensheim (@SanktGeorgBensheim)

Instagram: sanktgeorg (@sanktgeorg) red/Bild: Sankt Georg

