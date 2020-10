Digitaler Wandel erspart zeitraubende Büroarbeit

Bensheim.Auf insgesamt eine Million Euro hat das Land Hessen das Förderprogramm „Ehrenamt digitalisiert!“ aufgestockt, um gemeinnützigen Vereinen gerade während der Corona-Krise die Chance zu geben, den digitalen Wandel aktiv zu gestalten. Einen Förderbescheid über 7268 Euro überreichte Digitalstaatssekretär Patrick Burghardt an Claudia Mayer, Vorsitzende des Hospizvereins Bergstraße. Das

Geld soll für eine interne Webseite für die rund 200 ehrenamtlichen Mitarbeiter eingesetzt werden. Christine Palten aus der Hospiz-Verwaltung hat das Projekt in die Wege geleitet und an den Start gebracht, das noch „ergänzt und weiter geführt wird. Aktuell haben wir die Basics online gestellt“. Die Fördersummen, mit denen das Land gemeinnützigen Organisationen finanziell unter die Arme greift, liegen zwischen 5000 und 15 000 Euro.

Über eine interne Hospiz-Webseite sollen die Ehrenamtlichen per Knopfdruck über alles Wissenswerte, über Termine, Veranstaltungen und Einsatzorte informiert werden sowie Formulare, Unterlagen und Protokolle herunterladen können. Mit Hilfe eines „Blogs“ kann die Kommentarfunktion ausgebaut werden. Für all das benötigt der Hospizverein eine Software, außerdem steht die Schulung des Personals auf der To-do-Liste. „Ich freue mich, dass wir mit den Fördergeldern aus dem Landesprogramm den Hospizverein Bergstraße bei seinen so wichtigen Tätigkeiten unterstützen können, um interne Prozesse zu optimieren“, betonte der Staatssekretär bei seinem Besuch. Sandra Scheffler, Leiterin des Hospizes, Landtagsabgeordnete Birgit Heitland, Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeister Rolf Richter hießen Burghardt bei seiner ersten Stippvisite im Hospiz willkommen.

„Die Webseite soll den Hospizbegleitern die Arbeit erleichtern, sie wird aber keineswegs den persönlichen Kontakt ersetzen“, bestätigten Mayer und Palten. Auch für Scheffler sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter unersetzlich: „Sie bringen Leben ins Haus. Sie sind es, die neben vielen anderen Tätigkeiten mit den todkranken Menschen in den Weinbergen spazieren gehen, mit ihnen Mensch-ärgere-Dich-nicht spielen oder kleine Besorgungen machen.“

Das Projekt „Kommunikation Ehrenamt 3.0“ erspare nicht nur lästiges Ablegen und zeitraubende Informationssuche, es ermögliche vor allem Freiraum „für das, was uns wirklich wichtig ist: Gemeinsam dafür zu sorgen, den Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod, Verlust und Trauer menschenwürdig, selbstbestimmt, behütet und sozial eingebettet zu gestalten“, ergänzte Claudia Mayer und führte an, wie wichtig der Umgang mit digitalen Medien gerade während des Lockdowns für die Gäste im Hospiz gewesen sei: „Wir sind ein moderner Verein.“

