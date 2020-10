Digitalisierung ist für Klein Chefsache

Bensheim.Die Stadt Ludwigsburg hat das erste Ausweis-Abholterminal in Deutschland in Betrieb genommen. Schon seit April 2019 können Bürger rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche Reisepässe, Personalausweise und andere Bundesdokumente abholen. Und das unabhängig von den starren Öffnungszeiten des Bürgerbüros. Die Identifizierung bei Abholung erfolgt durch einen zugesandten Code und das Einlesen

...