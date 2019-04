Digitalisierung Thema bei Grünen

Bensheim.„Die vernetzte Stadt: digital und interaktiv“ – unter diesem Slogan schlägt eine Arbeitsgruppe des Bürgerforums Zukunft Bensheim „ein Digital-Projekt zur Nutzung digitaler Medien“ vor, „die sich an Bedürfnissen von Bürgern und Gästen der Stadt orientiert.“ Der Vorschlag der Arbeitsgruppe ist in Teilen bereits sehr detailliert ausgearbeitet und verlange nach einer Positionierung der politischen Parteien, schreibt die Grüne Liste Bensheim in einer Pressenotiz.

Die Grünen wollen in ihrer Fraktionssitzung am morgigen Dienstag den Ball aufnehmen, den vorliegenden Vorschlag diskutieren und erste Vorstellungen formulieren, wie aus ihrer Sicht eine Bensheimer Digitalstrategie aussehen sollte und könnte.

„Zentrales Ergebnis“

„Das vorliegende Papier ist eines der ganz zentralen Ergebnisse des Bürgerforums. Wir müssen uns dringend mit den Vorschlägen auseinandersetzen und sehen, wo wir damit übereinstimmen, wo wir Ergänzungsbedarf sehen und wo wir Klärungsbedarf haben“, kommentiert Moritz Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der GLB.

Die GLB-Fraktion tagt öffentlich am morgigen Dienstag (2.) um 20 Uhr im Restaurant Präsenzhof in der Bahnhofstraße. Die Vorbereitung der nächsten Stadtverordnetenversammlung ist ein weiterer Tagesordnungspunkt dieser Sitzung, teilt die GLB mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.04.2019