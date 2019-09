Diplomatischer Talk über Trump

Bensheim.Hohe Sicherheitsstufe gestern an der Geschwister-Scholl-Schule: Der Besuch der US-Generalkonsulin in Frankfurt hat am Vormittag für mittelmäßiges Aufsehen gesorgt. Patricia Lacina kam an die Schule, um mit Oberstufenschülern über aktuelle politische Themen zu sprechen. Dabei präsentierte sich die Vertreterin der USA in Hessen auf Augenhöhe mit den Jugendlichen, blieb dabei aber stets

...